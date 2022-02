Beethoven à Beaune _ Billet trois concerts Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

Beethoven à Beaune _ Billet trois concerts Beaune, 21 avril 2022, Beaune. Beethoven à Beaune _ Billet trois concerts Beaune

2022-04-21 20:00:00 – 2022-04-23

Beaune Côte-d’Or 30 EUR Jeudi 21 avril : « Full Solo », piano jazz par Paul Lay

Vendredi 22 avril : « Les Chemins Croisés », concert Schubert par le Quatuor Modigliani

Samedi 23 avril : « Le Monument », concert Scumann et Beethoven par Marina Chiche, violon et Claire Désert, piano. Jeudi 21 avril : « Full Solo », piano jazz par Paul Lay

Vendredi 22 avril : « Les Chemins Croisés », concert Schubert par le Quatuor Modigliani

Samedi 23 avril : « Le Monument », concert Scumann et Beethoven par Marina Chiche, violon et Claire Désert, piano. Beaune

dernière mise à jour : 2022-02-14 par

Détails Catégories d’évènement: Beaune, Côte-d'Or Autres Lieu Beaune Adresse Ville Beaune lieuville Beaune Departement Côte-d'Or

Beaune Beaune Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaune/

Beethoven à Beaune _ Billet trois concerts Beaune 2022-04-21 was last modified: by Beethoven à Beaune _ Billet trois concerts Beaune Beaune 21 avril 2022 Beaune Côte-d'Or

Beaune Côte-d'Or