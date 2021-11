Béesau Concert en Loft, 15 janvier 2022, Roubaix.

Béesau

Concert en Loft, le samedi 15 janvier 2022 à 15:00

BÉESAU —— Trompettiste de formation, mais aussi producteur et beatmaker, Rémy – aka **Béesau**, 28 ans, a déjà un parcours impressionnant. Il affiche à son compteur de belles collaborations locales et internationales ; un featuring avec Roman Kouder ; un remix des Black Eyed Peas mais aussi un parcours de soliste pour Seal et un tube planétaire avec le dj Kungs et le morceau « This Girl » ! Avec son premier EP Placement Libre, sorti le 11 octobre dernier, Béesau frappe désormais très fort avec un projet ambitieux, puissant et à la fois cinématographique, mélangeant sans se poser de questions les styles jazz, électro et urbain. Le tout à la trompette ! [[https://youtu.be/1bKF1TLgDDI](https://youtu.be/1bKF1TLgDDI)](https://youtu.be/1bKF1TLgDDI)

TARIFS : 6€ – PASS 1 JOUR (BÉESAU + TERRIER + CHASSOL) : 21€

#hip-hop #jazz

Concert en Loft Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T15:00:00 2022-01-15T17:00:00