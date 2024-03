Beerpong : qualification championnat de France Complexe de l’Etuvée Orléans, mercredi 27 mars 2024.

Beerpong : qualification championnat de France Tentez de vous qualifier pour le championnat de France et représenter Orléans ! Mercredi 27 mars, 18h00 Complexe de l’Etuvée https://shotgun.live/fr/events/beerpong-party-orleans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T18:00:00+01:00 – 2024-03-27T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T18:00:00+01:00 – 2024-03-27T23:00:00+01:00

BEERPONG PARTY ORLEANS

On te donne rendez-vous le mercredi 27 mars au complexe de l’Etuvée à Orléans pour un tournoi de beerpong géant (près de 200 participants attendus) qualificatif pour le Championnat de France, de nombreuses animations, et plus de 300 € de lots garantis débarque pour retourner Orléans !

Gagne ta place pour représenter ta ville à la Foire de Paris et tenter de remporter un voyage à Las Vegas pour participer aux Championnats du Monde de Beerpong ! (Valeur 2 000 €)

Que ce soit juste pour faire la teuf ou pour la grosse compet, accroche-toi bien et invite ton/ta pote, la soirée risque d’être chaude bouillante !

Après ton inscription, pense à renseigner ton nom d’équipe ici : https://forms.gle/4FBrcuxuqsC1aj8r5

Complexe de l’Etuvée | 4 Rue Georges Landré | Orléans

Mercredi 27 mars 2024

Tournoi de 19h à 23h15

Tournoi par équipe de deux joueurs (pense à remplir le formulaire après l’inscription !)

10 € par personne (8 € en tarif « early »)

Un pichet d’1L (bière ou soft) offert par personne et inclus dans l’inscription !

Une pinte eco-cup souvenir « Beerpong League » offerte à tous les participants

Bar et restauration sur place

Réductions pour les associations et BDE affiliés (voir ci-dessous)

Place pour le Championnat de France avec frais de déplacement pour Paris (Valeur : 100 €).

Plus de 300 € de lots et goodies garantis dont une table officielle de beerpong (valeur : 100 €).

Animation musicale et ambiance à l’américaine, surtout pendant les phases finales !

insta : @beerpongleaguefrance

www.beerpong.site

PARTENARIATS

Votre BDE ou asso n’est pas encore partenaire de l’événement ? Un simple mail ou message sur insta suffit !

– Réduction du tarif d’inscription pour les membres de votre asso/BDE

– Une partie de votre inscription reversée pour financier votre asso/BDE

– Prix spécial pour la meilleure asso/BDE du tournoi

Consommation d’alcool non obligatoire, à consommer avec modération

Complexe de l’Etuvée 4 Rue Georges Landré, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « beerpongleaguefrance@gmail.com »}] [{« link »: « https://forms.gle/4FBrcuxuqsC1aj8r5 »}, {« link »: « http://www.beerpong.site »}]

Beerpong League France