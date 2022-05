BEER TOUR

2022-07-16 – 2022-07-16 Embarquez dans notre « beer bus » à la découverte de 3 brasseries du territoire pour un véritable voyage au cœur d’un savoir-faire typique de notre territoire.

Visites des brasseries, dégustations et repas avec la fameuse tartine aux drèches. Le Sens du partage.

