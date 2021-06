Beer Tour 2021 Dole, 19 juin 2021-19 juin 2021, Dole.

Beer Tour 2021 2021-06-19 09:30:00 – 2021-06-19 18:30:00 Ontours 2 Avenue de Northwich

Dole 39100

EUR 89 PROGRAMME du 19 juin 2021 (pour les individuels)

Départ de Dole à 9h30 et transport jusqu’à la 1ère brasserie

Dégustations de bières et échanges chez La Rouget de Lisle

Transport jusqu’au restaurant

– entrée froide (crudités et terrine maison) ou équivalent

– filet mignon de porc, mariné à la bière noire, au miel et au gingembre avec gratin dauphinois ou équivalent

– dessert maison (crème glacée, gateau ou tarte aux fruits du moment)

– 2 verres de bière pression artisanale ou 2 verres de vin

Transfert jusqu’à la 2eme brasserie

Dégustations de bières et échanges chez The Baboon

Transfert jusqu’à la 3eme brasserie

Dégustations de breuvages et bavardages chez la Franche

Retour dans votre ville vers 18h30

Possibilité de groupes sur mesure (date et circuit à définir)

+33 9 72 31 81 49 https://www.ontours.fr/beer-tours-p4420.html

