Royal With Cheese + LCDD Beer District Marseille, 7 juillet 2023, Marseille.

Royal With Cheese + LCDD Vendredi 7 juillet, 21h00 Beer District

Royal With Cheese :

Pour aller à l’essentiel, Royale w Cheese c’est du rock qui vous rentre dedans, simple efficace mais qui vient du cœur. Leurs chansons incarnent la sincérité de la soul et du blues, à travers des fictions où l’émotion se mêle à la brutalité du monde. Au son des guitares de la basse & de la batterie, les quatre musiciens fusionnent leurs inspirations. La lourdeur du hardrock se joint à la nonchalance des sonorités indies, sur fond de frasques psychédéliques. Abrupt ou poétique, passionnel ou politique, leurs textes oscillent de l’anglais au français pour bousculer les imaginaires. Bref, de quoi s’évader, voyager, mais ne vous y trompez pas, leur première intention, c’est de vous faire bouger !

LCDD :

LCDD c’est l’histoire incroyable de deux amis du sud de la France. À la manière du Schpountz (avec Fernandel, pas la version avec Smaïn), ils exercent leur art au détour des chemins qui se présentent à eux. Mais je crois qu’il n’est pas question de ça dans Le Schpountz. Bref. Venez naviguer au son de leurs guitares toujours bien accordées, et de leurs voix qui s’accordent si bien. C’est Bob Dylan qui revient nous saluer, c’est Oasis, ce sont les Mumford and sons, Britney Spears, Arctic Monkeys ou encore des groupes moins connus comme Les Rolling Stones. Massi et Franck, c’est la chaleur de l’amour, à son état le plus brut.

Alors venez vous ambiancer sur un thème Rock / Folk accompagné de délicieuses bières artisanales, mais aussi des cocktails, du vin bio, de la bonne food… Que demander de plus !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Beer District 4 Rue de la République 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T21:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

2023-07-07T21:00:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00