Jam du Beer District Jeudi 15 juin, 21h00 Beer District

Tu en rêvais depuis le début et ce jour est arrivé !

Le BeerDistrict lance sa jam

Une Jam ? Oui tu as bien entendu

Dans le thème Funk/Soul

(Quelques sons rock si vous êtes sympas)

Viens partager un moment avec d’autres musiciens ou boire un coup ou manger ou les trois en même temps si tu sais jouer avec les pieds

Organisée par Dylan Pocorny

Il vous mettra à disposition divers instruments lors de la soirée.

Pour toutes questions d’ordre musical n’hésitez pas à le contacter ✉

En attendant préparez vos meilleures riff, vos plus belles vibes et surtout la bonne humeur de partager un moment entre musiciens et mélomanes

Beer District 4 Rue de la République 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T21:00:00+02:00 – 2023-06-15T23:59:00+02:00

