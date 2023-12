Brunch de Noël Bee’n Dee Chatillon-coligny Catégorie d’Évènement: Chatillon-coligny Brunch de Noël Bee’n Dee Chatillon-coligny, 17 décembre 2023 09:00, Chatillon-coligny. Brunch de Noël Dimanche 17 décembre, 10h00 Bee’n Dee Brunch de Noël au salon de thé Bee’n Dee sur réservation. Menu : toast saumon fumé, foie gras sur pain d’épices maison, club et sa mayonnaise truffée, bûche glacée, vin chaud aux épices sans alcool, et cidre chaud sans alcool. Bee’n Dee 78 Rue Jean Jaurès, Chatillon-coligny Chatillon-coligny [{« type »: « phone », « value »: « 09 77 08 84 45 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T15:00:00+01:00

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T15:00:00+01:00 FMACEN045V50BFC1 Bee’n Dee Détails Heure : 09:00 Catégorie d’Évènement: Chatillon-coligny Autres Lieu Bee'n Dee Adresse 78 Rue Jean Jaurès, Chatillon-coligny Ville Chatillon-coligny Lieu Ville Bee'n Dee Chatillon-coligny Latitude 47.8216 Longitude 2.8456 latitude longitude 47.8216;2.8456

Bee'n Dee Chatillon-coligny https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-coligny/