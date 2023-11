Trail Montan’Aspe Bedous, 8 juin 2024, Bedous.

Bedous,Pyrénées-Atlantiques

Trail Montan’Aspe 13 ème édition en 2024

-Le raid Aspois 61km 4000m D+

-Le défi de l’Ourdinse 35km 2060m D+

-La course de Soudious 9km 340m D+ (ouverte aux joëlettes)

-La ronde de Bergout 16km 970 D+

-Parcours rando au Pic des Teulères 17km 1200D+

Inscriptions ouvertes à partir du 01/12/23 à 18h..

2024-06-08 fin : 2024-06-08 . EUR.

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Trail Montan’Aspe 13th edition in 2024

-Le raid Aspois 61km 4000m D+ (French only)

-Le défi de l’Ourdinse 35km 2060m D+ (French only)

-La course de Soudious 9km 340m D+ (open to joëlettes)

-La ronde de Bergout 16km 970 D+ (open to joëlettes)

-Pic des Teulères trail 17km 1200D+ (open to joëlettes)

Registrations open from 01/12/23 at 6pm.

Trail Montan’Aspe 13ª edición en 2024

-Le raid Aspois 61km 4000m D+ (más de 4,000ft)

-Le défi de l’Ourdinse 35km 2060m D+ (más de 20,000ft)

-La course de Soudious 9km 340m D+ (abierta a joëlettes)

-La ronde de Bergout 16km 970m D+ (abierta a joëlettes)

-Pic des Teulères 17km 1200D+ caminata

Inscripciones abiertas a partir del 01/12/23 a las 18h.

Trail Montan’Aspe 13. Ausgabe im Jahr 2024

-Der Aspois-Raid 61km 4000m D+

-Die Herausforderung des Ourdinse 35km 2060m D+

-La course de Soudious 9km 340m D+ (offen für Joëletten)

-Die Runde von Bergout 16km 970 D+

-Wanderstrecke zum Pic des Teulères 17km 1200D+

Anmeldungen sind ab dem 01/12/23 um 18 Uhr möglich.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de Tourisme du Haut-Béarn