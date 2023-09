Fêtes de la Saint-Michel Bedous, 1 octobre 2023, Bedous.

Bedous,Pyrénées-Atlantiques

À l’occasion des fêtes de la Saint-Michel le comité des fêtes vous propose :

10h30 Messe solennelle

11h30 Apéritif offert par la municipalité.

2023-10-01 fin : 2023-10-01 13:00:00. EUR.

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the Saint-Michel festivities, the Comité des fêtes is offering :

10:30 a.m. Solemn mass

11:30 Aperitif offered by the municipality

Para las fiestas de Saint-Michel, la comisión de fiestas ofrece lo siguiente:

10:30 Misa solemne

11:30 Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento

Anlässlich der Sankt-Michael-Feierlichkeiten bietet Ihnen das Festkomitee :

10.30 Uhr Feierliche Messe

11:30 Uhr Von der Gemeinde angebotener Aperitif

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn