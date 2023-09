Fêtes de la Saint-Michel Bedous, 30 septembre 2023, Bedous.

Bedous,Pyrénées-Atlantiques

À l’occasion des fêtes de la Saint-Michel le comité des fêtes vous propose :

19h30 Repas du village à 16€/pers

Menu : Punch / Sangria, assiette landaise, joue de bœuf braisée / gratin dauphinois, tarte aux pommes

Inscriptions au repas avant le mercredi 27 septembre à la boulangerie Neto ou par mail à information@bedous.fr

23h Bal animé par le podium Hugo’Mix.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 23:59:00. EUR.

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the Saint-Michel festivities, the festivities committee proposes :

7:30pm Village meal at 16?/pers

Menu: Punch / Sangria, assiette landaise, braised beef cheek / gratin dauphinois, apple pie

Registration for the meal by Wednesday September 27 at the Neto bakery or by e-mail to information@bedous.fr

11 p.m. Ball hosted by the Hugo’Mix podium

Para las fiestas de Saint-Michel, la comisión de fiestas ofrece lo siguiente:

19.30 h Comida en el pueblo a 16 euros por persona

Menú: ponche / sangría, assiette landaise, carrillada de ternera estofada / gratin dauphinois, tarta de manzana

Inscripciones para la comida antes del miércoles 27 de septiembre en la panadería Neto o por correo electrónico a information@bedous.fr

23.00 h Música en directo desde el podio Hugo’Mix

Anlässlich der Sankt-Michael-Feierlichkeiten bietet Ihnen das Festkomitee :

19.30 Uhr Mahlzeit des Dorfes für 16?/Pers

Menü: Bowle / Sangria, Landaise-Teller, geschmorte Ochsenbacke / Dauphinois-Gratin, Apfelkuchen

Anmeldung zum Essen bis Mittwoch, den 27. September in der Bäckerei Neto oder per E-Mail an information@bedous.fr

23 Uhr Tanzveranstaltung mit dem Podium Hugo’Mix

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn