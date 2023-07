Les rencontres de la céramique Bedous, 30 juillet 2023, Bedous.

Bedous,Pyrénées-Atlantiques

10h à 19h Marché de potiers

10h Table ronde autour du métier de céramiste

16h Ateliers animé par Anne Auger, sur inscription sur place

Exposition de céramiques

Restauration sur place possible.

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10 am to 7 pm Potters’ market

10 a.m. Round-table discussion on the craft of ceramics

4pm Workshops led by Anne Auger, with on-site registration

Ceramics exhibition

Catering available on site

de 10.00 a 19.00 h Mercado de alfareros

10.00 h Mesa redonda sobre el oficio de ceramista

16.00 h Talleres dirigidos por Anne Auger, inscripción previa in situ

Exposición de cerámica

Servicio de catering in situ

10h bis 19h Töpfermarkt

10 Uhr Runder Tisch rund um den Beruf des Keramikers

16h Workshops unter der Leitung von Anne Auger, Anmeldung vor Ort erforderlich

Ausstellung von Keramiken

Verpflegung vor Ort möglich

