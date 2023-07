Les rencontres de la céramique Bedous, 29 juillet 2023, Bedous.

Bedous,Pyrénées-Atlantiques

10h à 19h Marché de potiers

14h30 Conférence d’Anne Berdoy « Artisanat de la terre cuite en Béarn »

10h et 16h Ateliers animé par Anne Auger, sur inscription sur place

Exposition de céramiques

Restauration sur place possible.

2023-07-29 fin : 2023-07-29 19:00:00. EUR.

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10am to 7pm Potters’ market

2:30 pm Lecture by Anne Berdoy « Terracotta crafts in Béarn »

10 a.m. and 4 p.m. Workshops led by Anne Auger, with on-site registration

Ceramics exhibition

Catering available on site

de 10.00 a 19.00 h Mercado de alfareros

14.30 h Conferencia de Anne Berdoy « La artesanía de terracota en Béarn »

10.00 y 16.00 h Talleres dirigidos por Anne Auger, inscripción previa in situ

Exposición de cerámica

Restauración in situ

10h bis 19h Töpfermarkt

14.30 Uhr Vortrag von Anne Berdoy « Terrakotta-Handwerk im Béarn »

10.00 und 16.00 Uhr Workshops unter der Leitung von Anne Auger, Anmeldung vor Ort erforderlich

Ausstellung von Keramiken

Verpflegung vor Ort möglich

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn