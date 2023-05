Cyclo-mobilité et santé Sur le marché, 4 mai 2023, .

A l’occasion de mai à vélo, un mois pour adopter le vélo pour la vie !

Les professionnels de la maison de santé de la vallée d’Aspe animeront un stand ludique et informatif sur la cyclo-mobilité et la santé au fronton de Bedous.

En fonction de la météo, cette animation sera suivie, à 11h30, d’une balade à vélo de 6km dans le vallon, sportivement inclusive avec objectif d’entraide mutuelle et sans objectif de performance. La balade sera clôturée par un pique-nique partagé..

Sur le marché

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of May by bike, a month to adopt the bike for life!

The professionals of the Aspe valley health center will animate a playful and informative stand on cyclo-mobility and health at the Bedous fronton.

Depending on the weather, this animation will be followed, at 11:30 am, by a 6km bike ride in the valley, sporty inclusive with the objective of mutual help and without performance objective. The ride will end with a shared picnic.

Con motivo de Mayo en bici, ¡un mes para adoptar la bicicleta de por vida!

Los profesionales del Centro de Salud del Valle de Aspe organizarán un stand lúdico e informativo sobre el ciclismo y la salud en el frontón de Bedous.

Dependiendo de las condiciones meteorológicas, a las 11.30 h se celebrará un paseo de 6 km en bicicleta por el valle, de carácter deportivo e integrador, con el fin de ayudarse mutuamente y sin ningún objetivo de rendimiento. El paseo terminará con un picnic compartido.

Anlässlich von Mai à vélo, einem Monat, in dem man das Fahrrad fürs Leben einführen soll!

Die Fachleute des Gesundheitszentrums des Aspe-Tals werden am Giebel von Bedous einen spielerischen und informativen Stand zum Thema Fahrradmobilität und Gesundheit betreuen.

Je nach Wetterlage folgt auf diese Animation um 11.30 Uhr eine 6 km lange Fahrradtour durch das Tal, die sportlich inklusiv mit dem Ziel der gegenseitigen Unterstützung und ohne Leistungsziel ist. Die Fahrt wird mit einem gemeinsamen Picknick abgeschlossen.

