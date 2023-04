Goûter à la ferme Soubille Chemin de Houndorbe, 18 avril 2023, Bedous.

Visite de la ferme, rencontre avec les agneaux, goûter (crêpes, confitures de la ferme, boisson).

Sur réservation avant 12h au 06 78 96 44 29..

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 18:00:00. EUR.

Chemin de Houndorbe Ferme Soubille

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Visit of the farm, meeting with the lambs, snack (pancakes, jams of the farm, drink).

On reservation before 12 am at 06 78 96 44 29.

Visita de la granja, encuentro con los corderos, merienda (tortitas, mermeladas de la granja, bebida).

Previa reserva antes de las 12.00 horas en el 06 78 96 44 29.

Besuch des Bauernhofs, Begegnung mit den Lämmern, Imbiss (Crêpes, Marmelade vom Bauernhof, Getränk).

Auf Reservierung vor 12 Uhr unter 06 78 96 44 29.

