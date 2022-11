Bedou – La tête sur les genoux

Bedou – La tête sur les genoux, 17 décembre 2022, . Bedou – La tête sur les genoux



2022-12-17 21:15:00 21:15:00 – 2022-12-17 EUR 10 10 « Humoriste invertébré et curieux invétéré , Bedou a développé, tel le phasme, son animal totem, des stratégies de mimétisme lui permettant de s’adapter à chaque situation ; mais s’il retourne sa veste c’est uniquement parce qu’il est fier de ses chemises bigarrés et audacieuses qu’il porte sans cravate (audace on a dit).



Il observe, dissèque ce qu’il entoure dans cette position singulière. Bedou joue son premier spectacle, debout sur scène pour le coup. Un spectacle intimiste et conversationnel. Et à défaut d’avoir la tête sur les épaules, il a la tête sur les genoux. » Bedou débarque à L’Art Dû avec son spectacle « La tête sur les genoux ». dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville