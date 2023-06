Salon des plantes Exotiques Bédée 2023 Salle polyvalente de Bédée (35137) Bédée, 1 juillet 2023 14:00, Bédée.

Cette année le salon, se déroulera dans la salle polyvalente et en extérieur. Nous allons même envahir une partie du terrain de football pour accueillir les nouveaux exposants. 1 et 2 juillet 1

Depuis 8 ans l’association Armorique Cactus Succulentes qui regroupe des passionnés de plantes succulentes et autres exotiques organise une grande foire aux plantes le 2ème week-end de juin à Bédée 35. Cette manifestation qui regroupe amateurs et professionnels de toute la France et plus, devient d’année en année un rendez-vous incontournable des passionnés.

