Portes ouvertes : initiation gratuite à la « Danse de salon »

Ille-et-Vilaine Portes ouvertes : initiation gratuite à la « Danse de salon » Salle polyvalente Bédée, 20 septembre 2023 08:00, Bédée. Portes ouvertes : initiation gratuite à la « Danse de salon » Salle polyvalente Bédée Mercredi 20 septembre, 08h00 Que vous soyez un danseur expérimenté ou que vous n’ayez jamais mis un pied sur une piste de danse,profitez de cette occasion pour découvrir nos cours : valse, tango, cha-cha, samba, pasodoble, rock. Mercredi 20 septembre, 08h00 1 Chers amateurs de danse, Nous sommes ravis de vous inviter à nos portes ouvertes spéciales dédiées aux danses de salon ! Que vous soyez un danseur expérimenté ou que vous n’ayez jamais mis un pied sur une piste de danse, ne manquez pas cette occasion de découvrir la beauté et la grâce des danses de salon. Lors de cet événement, vous aurez la chance de rencontrer notre professeur passionné, prêt à partager son expertise et à vous guider dans votre apprentissage. Vous découvrirez les danses intemporelles telles que la valse, le tango, le cha-cha, la samba, le pasodoble, le rock. Que vous recherchiez une activité sociale, une nouvelle façon de vous exprimer ou simplement une façon amusante de rester en forme, notre cours de danses de salon est fait pour vous. Venez seul, en couple ou entre amis, et préparez-vous à vivre des moments inoubliables sur la piste de danse.

Rejoignez-nous lors de nos portes ouvertes et laissez la magie de la danse de salon opérer dans votre vie. Nous vous attendons avec impatience !

Salle polyvalente de Bédée. Parking rue de Bretagne 35137 Bédée.

