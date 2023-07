Portes ouvertes : initiation gratuite à la « Line Dance » Salle polyvalente Bédée, 18 septembre 2023 18:45, Bédée.

Portes ouvertes : initiation gratuite à la « Line Dance » Salle polyvalente Bédée Lundi 18 septembre, 18h45

Pour non-initiés. Ne nécessite pas de cavalier. Les danseurs sont indépendants. Excellent loisir qui renforce mémoire, coordination, rythme. Chorégraphies ludiques. Musiques récentes. Rythmes variés. Lundi 18 septembre, 18h45 1

L’association American Dream 35, vous invite à participer à une séance découverte de « Line Dance ». Séance ouverte aux personnes qui n’ont jamais pratiqué cette activité. Durée 1 h.

Contenu : apprentissage des pas de base et de chorégraphies de niveau « ultra débutant ».

Vous aimez danser, Vous aimez la variété internationale. Vous aimerez la « Line Dance ».

La « Line Dance » est une danse effectuée en lignes et en colonnes. Les danseurs sont tous alignés les uns à côté des autres et les uns derrière les autres. Elle ne nécessite aucun partenaire.

Des chorégraphies ludiques et toniques. Des musiques récentes, de la variété internationale. Des rythmes variés et dynamiques.

Cette activité s’adresse à tous : aux hommes comme aux femmes, de tous âges et de tous horizons. Et c’est bien ce qui fait l’intérêt de cette danse : sa diversité et sa modernité.

Salle polyvalente Rue de Bretagne 35137 Bédée Bédée 35137 Ille-et-Vilaine