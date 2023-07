Portes ouvertes : initiation gratuite à la « Salsa » Salle « ping-pong » proche salle polyvalente Bédée, 18 septembre 2023 19:00, Bédée.

Portes ouvertes : initiation gratuite à la « Salsa » Salle « ping-pong » proche salle polyvalente Bédée Lundi 18 septembre, 19h00

Les portes ouvertes sont une occasion idéale pour découvrir l’ambiance chaleureuse de nos cours de danse. Que vous soyez débutant ou danseur expérimenté, nos cours s’adaptent. Ambiance chaleureuse. Lundi 18 septembre, 19h00 1

Portes ouvertes spéciales dédiées à la salsa cubaine ! Si vous cherchez à découvrir une danse envoûtante, à vous immerger dans la culture cubaine et à passer un moment convivial, ne manquez pas cette occasion.

La salsa cubaine est bien plus qu’une danse, c’est une véritable expression de la joie de vivre. Au son des rythmes enivrants de la musique cubaine.

Que vous soyez débutant ou danseur expérimenté, nos cours s’adaptent avec une enseignante passionnée et expérimentée qui vous guidera tout au long de votre apprentissage.

Les portes ouvertes sont une occasion idéale pour découvrir l’ambiance chaleureuse de nos cours de danse. Vous aurez la possibilité de participer gratuitement à un cours d’initiation à la salsa cubaine, de rencontrer notre animatrice et de poser toutes vos questions.

Alors, rejoignez-nous le 18 septembre dès 19h00 au complexe sportif de bédée « salle ping-pong » à proximité de la salle polyvalente. Parking Rue de Bretagne.

Venez avec des chaussures confortables, de l’énergie et l’envie de vous amuser ! Que vous veniez seul(e) ou accompagné(e), vous êtes les bienvenus.

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir la salsa cubaine et de vous immerger dans une ambiance festive et passionnée. Nous avons hâte de vous accueillir aux portes ouvertes et de partager ensemble des moments de danse inoubliables.

À bientôt sur la piste de danse !

Salle « ping-pong » proche salle polyvalente Rue de Bretagne 35137 Bédée Bédée 35137 Ille-et-Vilaine