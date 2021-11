Thomas Wiesel, « Ca va » LaCoustiK, 4 décembre 2021 20:30, Bédée.

Samedi 4 décembre, 20h30 Sur place Tarif plein: 15€ Tarif réduit 12€ Gratuit pour les moins de 12 ans Info et réservation : lacoustik.bedee@orange.fr lacoustik.bedee@orange.fr, 02 23 43 64 38, 06 68 95 21 51

Thomas Wiesel revient avec un nouveau spectacle. Après avoir vanné la Suisse Romande et tout ce qu’elle compte de politiciens et personnalités, sa nouvelle cible, c’est lui.

Il se livre, se raconte, se plaint, beaucoup, se moque, et surtout tient à vous rassurer : Ça va, promis

Tout public

15€ / 12€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Ouverture des portes à 20h00

Respect des gestes barrières, passe sanitaire et port du masque obligatoire

Info et réservation : lacoustik.bedee@orange.fr

LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée 35137 Bédée Le Housset Ille-et-Vilaine

0223436438 http://www.ville-bedee.fr/Mediatheque.asp Le Pôle Culturel de Bédée est composé de LaBulle (médiathèque) et de LaCoustiK (espace culturel).

LaCoustiK propose une programmation culturelle variée et éclectique où chacun pourra s’y retrouver. De la musique, de l’humour, des conférences gesticulées ou pas, du local et de l’international.

samedi 4 décembre – 20h30 à 21h30

Laura Gilli Mairie de Bédée