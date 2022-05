Spectacle – les Tontons Souffleurs LaCoustiK, 3 octobre 2020 20:00, Bédée.

Samedi 3 octobre 2020, 20h00 Sur place Tarif plein: 5€ Tarif réduit 2€ Gratuit pour les moins de 12 ans Info et réservation : lacoustik.bedee@orange.fr lacoustik.bedee@orange.fr

Un spectacle familial divertissant et instructif

A travers un spectacle plein d’humour au long duquel se succèdent chansons, morceaux d’harmonica, actions et dialogues drolatiques, Philippe Géhanne et Gary Grandin racontent l’histoire de l’harmonica et de sa place dans les grands courants musicaux du 20e siècle.

Tout public (à partir de 10 ans)

5€ / 2€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Ouverture des portes à 19h30

Respect des gestes barrières, port du masque obligatoire

Mise en place du protocole sanitaire élaboré par le Grand Soufflet et validé par la préfecture d’Ille et Vilaine.

Info et réservation : lacoustik.bedee@orange.fr

LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée 35137 Bédée Le Housset Ille-et-Vilaine

0223436438 http://www.ville-bedee.fr/Mediatheque.asp Le Pôle Culturel de Bédée est composé de LaBulle (médiathèque) et de LaCoustiK (espace culturel).

LaCoustiK propose une programmation culturelle variée et éclectique où chacun pourra s’y retrouver. De la musique, de l’humour, des conférences gesticulées ou pas, du local et de l’international.

samedi 3 octobre 2020 – 20h00 à 21h00

Mairie de Bédée