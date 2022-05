Picon Mon Amour – CONCERT LaCoustiK, 8 octobre 2020 20:30, Bédée.

Jeudi 8 octobre 2020, 20h30 Sur place Tarif plein: 10€ Tarif réduit 8€ Gratuit pour les moins de 12 ans Info et réservation : lacoustik.bedee@orange.fr lacoustik.bedee@orange.fr, 06 68 95 21 51

Duo de chansons théâtralisées. Tout public

Picon Mon Amour est un duo de chansons théâtralisées. Avec Lorène à l’accordéon et au chant et Jojo aux multiples basses, ce couple déjanté étanche notre soif musicale et fait swinguer nos zygomatiques au grés de leurs impros inspirées des publics, toujours jamais pareils.

10€ / 8€

Gratuit pour les moins de 12 ans

Ouverture des portes à 20h00

Respect des gestes barrières, port du masque obligatoire

Mise en place du protocole sanitaire élaboré par le Grand Soufflet et validé par la préfecture d’Ille et Vilaine.

Info et réservation : lacoustik.bedee@orange.fr

LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée 35137 Bédée Le Housset Ille-et-Vilaine

0223436438 http://www.ville-bedee.fr/Mediatheque.asp Le Pôle Culturel de Bédée est composé de LaBulle (médiathèque) et de LaCoustiK (espace culturel).

LaCoustiK propose une programmation culturelle variée et éclectique où chacun pourra s’y retrouver. De la musique, de l’humour, des conférences gesticulées ou pas, du local et de l’international.

jeudi 8 octobre 2020 – 20h30 à 21h30

Mairie de Bédée