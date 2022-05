“Je suis une Femme… Point Virgule ;” LaCoustiK Bédée Catégories d’évènement: Bédée

“Je suis une Femme… Point Virgule ;” LaCoustiK, 18 janvier 2020 20:00, Bédée. Samedi 18 janvier 2020, 20h00 Sur place Gratuit Pour public dévergondé, ouvert et critique. Ne convient pas au jeune public (- 12 ans) lacoustik.bedee@orange.fr Sortie de résidence. CRocRelle, clowne naïve, bestiale, vit dans une décharge. Elle est enchantée par les cadeaux que lui offre Papa Noël : des sacs poubelles pleins de merveilles… En résidence artistique à LaCoustiK du 06 au 10 Janvier, Rime CRocRelle vous présentera le fruit de son travail en avant première !! CRocRelle, clowne naïve, bestiale, vit dans une décharge. Elle est enchantée par les cadeaux que lui offre Papa Noël : des sacs poubelles pleins de merveilles… Sur les chemins mouvementés de ses explorations, CRocRelle se métamorphose et finit par découvrir avec étonnement, au travers des différentes figures féminines qu’elle traverse, sa propre féminité… Écrit et joué par Rime Al Baghli Mise en scène : Michael Egard Gratuit Pour public dévergondé, ouvert et critique. Ne convient pas au jeune public (- 12 ans) LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée 35137 Bédée Le Housset Ille-et-Vilaine

0223436438 http://www.ville-bedee.fr/Mediatheque.asp Le Pôle Culturel de Bédée est composé de LaBulle (médiathèque) et de LaCoustiK (espace culturel).

LaCoustiK propose une programmation culturelle variée et éclectique où chacun pourra s’y retrouver. De la musique, de l’humour, des conférences gesticulées ou pas, du local et de l’international. samedi 18 janvier 2020 – 20h00 à 21h00 Mairie de Bédée

