Fanny Ruwet – Bon anniversaire Jean LaCoustiK, 22 février 2020 20:30, Bédée.

Samedi 22 février 2020, 20h30 Sur place Tarif plein: 8€ Tarif réduit 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans Info et réservation : lacoustik.bedee@orange.fr lacoustik.bedee@orange.fr

Spectacle humoristique avec la petite reine du malaise

Pas vraiment misanthrope mais relativement réticente à l’idée de communiquer avec qui que ce soit, Fanny Ruwet cultive un égo inversement proportionnel à sa popularité. Habituée davantage aux studios radio qu’à la scène, elle s’essaie au stand up pour tenter de faire passer son manque d’empathie pour du génie comique.

Après plusieurs dates de rodage (sold out), elle présente son premier spectacle Bon Anniversaire Jean , un concentré de lose, de drôlerie et de tristesse. Elle y parle de l’échec que représente sa vie sociale, de malaise, de placenta, de la fois où elle a été invitée à un anniversaire par erreur, de phasmes et de la mort. Classic comedy.

Si elle n’a pour l’instant qu’un an de stand up dans les pattes, elle n’a pas tardé à faire ses preuves en partageant la scène avec des artistes comme Kyan Khojandi , Thomas Wiesel , Haroun , Guillermo Guiz , Baptiste Lecaplain , Shirley Souagnon ,…

LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée 35137 Bédée Le Housset Ille-et-Vilaine

0223436438 http://www.ville-bedee.fr/Mediatheque.asp Le Pôle Culturel de Bédée est composé de LaBulle (médiathèque) et de LaCoustiK (espace culturel).

LaCoustiK propose une programmation culturelle variée et éclectique où chacun pourra s’y retrouver. De la musique, de l’humour, des conférences gesticulées ou pas, du local et de l’international.

Mairie de Bédée