Facel & Asia LaCoustiK, 10 janvier 2020 20:30, Bédée. Vendredi 10 janvier 2020, 20h30 Sur place Info et réservations: lacoustik.bedee@orange.fr 10€ / 8€ (réduit) / gratuit moins de 12 ans lacoustik.bedee@orange.fr Fusion entre chanson accoustique et dans contemporaine Auteur compositeur interprète breton de 37 ans, Facel propose pour la première fois ses morceaux, après avoir été guitariste dans quelques groupes rock il y a une quinzaine d’années. Passionné par l’écriture de textes, attaché à faire résonner la langue française dans des compositions pop, rock voir électro, il développe un univers lyrique, avec des textes mettant en avant aussi bien la beauté de notre monde que son absurdité… Pour ce concert, Facel sera accompagné par Asia, danseuse, qui sublimera les textes par ses chorégraphies. Une véritable fusion entre chanson acoustique et danse contemporaine LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée 35137 Bédée Le Housset Ille-et-Vilaine

0223436438 http://www.ville-bedee.fr/Mediatheque.asp Le Pôle Culturel de Bédée est composé de LaBulle (médiathèque) et de LaCoustiK (espace culturel).

LaCoustiK propose une programmation culturelle variée et éclectique où chacun pourra s’y retrouver. De la musique, de l’humour, des conférences gesticulées ou pas, du local et de l’international. vendredi 10 janvier 2020 – 20h30 à 22h00 Mairie de Bédée

