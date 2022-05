Concert Two Men in Blue LaCoustiK Bédée Catégories d’évènement: Bédée

Concert Two Men in Blue LaCoustiK, 5 octobre 2019 20:30, Bédée. Samedi 5 octobre 2019, 20h30 Sur place réservation possible par mail: 8€ / 5€. (tarif réduit pour demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, mineurs) Gratuit pour les moins de 12 ans lacoustik.bedee@orange.fr Un duo détonnant qui sert le blues avec talent, humour, chaleur et authenticité !! Two Men in Blue, c’est un concert où se raconte le Blues. Ces deux-là ont tout compris du blues, de son esprit, des influences qui le traversent, des histoires qu’il raconte, des regrets qu’il charrie, des injustices qui le hantent, des amours qui l’habitent. Les Two Men in Blue servent cette musique avec talent, chaleur, humour et authenticité. Guitare acoustique, stomp au pied, dobro en bandouliere, harmonica à portée de bouche et voix grave à l’unisson, le duo rennais nous offre un set authentique et chaleureux…( Article de “blues sur le zinc”, Mars 2017) LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée 35137 Bédée Le Housset Ille-et-Vilaine

0223436438 http://www.ville-bedee.fr/Mediatheque.asp Le Pôle Culturel de Bédée est composé de LaBulle (médiathèque) et de LaCoustiK (espace culturel).

LaCoustiK propose une programmation culturelle variée et éclectique où chacun pourra s’y retrouver. De la musique, de l’humour, des conférences gesticulées ou pas, du local et de l’international. samedi 5 octobre 2019 – 20h30 à 22h00 Mairie de Bédée Mairie de Bédée

