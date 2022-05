Concert Super Glitter – Tribute Band Abba LaCoustiK Bédée Catégories d’évènement: Bédée

Concert Super Glitter – Tribute Band Abba LaCoustiK, 15 novembre 2019 20:30, Bédée. Vendredi 15 novembre 2019, 20h30 Sur place Tarif plein: 8€ Tarif réduit 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans Info et réservation : lacoustik.bedee@orange.fr lacoustik.bedee@orange.fr, 0223436438, 0299070304, https://www.facebook.com/events/429127487789181/ Super Glitter, c’est le tribute band ABBA venu de l’ouest. Ces six musiciens bretons vous entraînent avec eux dans les plus grand tubes du groupe mythique suédois. Super Glitter, c’est le tribute band ABBA venu de l’ouest. Ces six musiciens bretons vous entraînent avec eux dans les plus grand tubes du groupe mythique suédois. Sortez la boule à facettes, Super Glitter arrive ! LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée 35137 Bédée Le Housset Ille-et-Vilaine

0223436438 http://www.ville-bedee.fr/Mediatheque.asp Le Pôle Culturel de Bédée est composé de LaBulle (médiathèque) et de LaCoustiK (espace culturel).

LaCoustiK propose une programmation culturelle variée et éclectique où chacun pourra s’y retrouver. De la musique, de l’humour, des conférences gesticulées ou pas, du local et de l’international. vendredi 15 novembre 2019 – 20h30 à 22h00 Mairie de Bédée Mairie de Bédée

