CONCERT – Philippe Ménard “One Man Band” LaCoustiK, 23 octobre 2020 20:30, Bédée.

Vendredi 23 octobre 2020, 20h30 Sur place Tarif plein: 10€ Tarif réduit 8€ Gratuit pour les moins de 12 ans Info et réservation : lacoustik.bedee@orange.fr 06 68 95 21 51, 02 23 43 64 38, lacoustik.bedee@orange.fr

Depuis plus de 20 ans, Philippe Ménard parcourt la France et l’Europe pour proposer avec talent sa musique à la fois blues et rock.

Philippe Ménard nous présentera sur scène son 12e album

LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée 35137 Bédée Le Housset Ille-et-Vilaine

0223436438 http://www.ville-bedee.fr/Mediatheque.asp Le Pôle Culturel de Bédée est composé de LaBulle (médiathèque) et de LaCoustiK (espace culturel).

LaCoustiK propose une programmation culturelle variée et éclectique où chacun pourra s’y retrouver. De la musique, de l’humour, des conférences gesticulées ou pas, du local et de l’international.

