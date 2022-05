Concert Michel & Yvette LaCoustiK, 10 octobre 2019 20:30, Bédée.

Jeudi 10 octobre 2019, 20h30 Sur place réservation possible par mail. 8€ / 5 € / gratuit pour les moins de 12 ans lacoustik.bedee@orange.fr, 0223436438

Un duo ukulélé & accordéon qui chante l’amour, les gens, les sentiments… la vie

Que ce soit sur une scène, sur une place de village ou dans le salon de Tata Jacqueline, Michel et Yvette s’invitent avec leur décor et tous leurs accessoires pour un tour de chant grandiose et presque au point. Dans cet équilibre précaire entre maîtrise et dérapages ils sont bien décidés à assurer le show jusqu’au bout.

S’accompagnant à l’accordéon et au ukulélé, Michel et Yvette chantent la vie, l’amour, les gens, les sentiments, les recoins pas toujours avouables de notre intimité, la vaisselle, la vie, l’amour et les gens.

LaCoustiK 5, rue des rosiers bédée 35137 Bédée Le Housset Ille-et-Vilaine

0223436438 http://www.ville-bedee.fr/Mediatheque.asp Le Pôle Culturel de Bédée est composé de LaBulle (médiathèque) et de LaCoustiK (espace culturel).

LaCoustiK propose une programmation culturelle variée et éclectique où chacun pourra s’y retrouver. De la musique, de l’humour, des conférences gesticulées ou pas, du local et de l’international.

