LPO : CONFÉRENCE » LA NATURE DU NAMAQUALAND SUD-AFRICAIN » Bédarieux, 14 décembre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Le jeudi 14 décembre 2023

Rencontre du groupe local Haute Vallée de l’Orb avec une Conférence sur le thème de « La nature du Namaqualand sud-africain ».

2023-12-14 19:00:00 fin : 2023-12-14 21:00:00. .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



Thursday, December 14, 2023

Meeting of the Haute Vallée de l’Orb local group with a conference on the theme of « Nature in South Africa’s Namaqualand »

Jueves 14 de diciembre de 2023

Reunión del grupo local Haute Vallée de l’Orb con una conferencia sobre el tema « La naturaleza en el Namaqualand sudafricano »

Am Donnerstag, den 14. Dezember 2023

Treffen der Ortsgruppe Haute Vallée de l’Orb mit einem Vortrag zum Thema « Die Natur des südafrikanischen Namaqualand »

Mise à jour le 2023-09-20 par OT DU GRAND ORB