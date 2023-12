TÉLÉTHON 2023 : RANDONÉE MOTO DANS LES HAUTS CANTONS Bédarieux, 4 décembre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Samedi 9 décembre

Téléthon 2023 Bédarieux

Amis motards, solidaires et bienveillants, on vous attend encore plus nombreux pour notre traditionnelle ballade de fin d’année. C’est pour une bonne cause !!!

Participation 5€

Randonnée moto dans les hauts cantons

Rendez-vous 8h30 parking de la Poste à Bedarieux

Petit déjeuner offert à Saint Gervais

Repas sur place sur réservation 18€

Renseignements et.

2023-12-09 08:30:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



December 9th

Telethon 2023 Bédarieux

We’re looking forward to seeing even more of you for our traditional end-of-year ride. It’s for a good cause!!!

Participation 5?

Motorcycle ride in the Haut Cantons

Meeting point 8:30 am, parking de la Poste, Bedarieux

Breakfast at Saint Gervais

Meal on site on reservation 18?

Information and

Sábado 9 de diciembre

Teletón 2023 Bédarieux

Esperamos contar con la presencia de muchos más de ustedes en nuestra tradicional carrera de fin de año. Todo sea por una buena causa

Participación 5?

Paseo en moto por los Altos Cantones

Punto de encuentro a las 8h30 en el aparcamiento de Correos de Bedarieux

Desayuno gratuito en Saint Gervais

Comida in situ con reserva 18?

Información

Samstag, den 9. Dezember

Telethon 2023 Bédarieux

Motorradfreunde, solidarisch und wohlwollend, wir erwarten Sie noch zahlreicher zu unserer traditionellen Jahresendausfahrt. Es ist für einen guten Zweck!!!

Teilnahme 5?

Motorradtour in den hohen Kantonen

Treffpunkt 8.30 Uhr Parkplatz der Post in Bedarieux

Kostenloses Frühstück in Saint Gervais

Essen vor Ort auf Reservierung 18?

Informationen und

Mise à jour le 2023-11-30 par OT DU GRAND ORB