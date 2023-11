CONCERT TÉLÉTHON Bédarieux, 2 décembre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Grand Concert du Téléthon, le samedi 2 décembre 2023, entrée libre.

Venez écouter « Les Menestrelles » et le « Groupe AVENTURE » à partir de 18 à l’église St Louis.

Le concert sera suivi d’un repas à La Forge. Le restaurateur reverse une partie de ses bénéfices à l’A.F.M.

Kir – entrée plat dessert- café et vin compris pour 25€

Réservation : La Forge 04 67 95 13 13 ou Jacques 06 26 24 34 71.

EUR.

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



Grand Concert du Téléthon, Saturday December 2, 2023, free admission.

Come and listen to « Les Menestrelles » and the « Groupe AVENTURE » from 6pm at St Louis church.

The concert will be followed by a meal at La Forge. The restaurateur will donate part of his profits to the A.F.M.

Kir – starter main course dessert – coffee and wine included for 25?

Booking: La Forge 04 67 95 13 13 or Jacques 06 26 24 34 71

Grand Concert du Téléthon, sábado 2 de diciembre de 2023, entrada gratuita.

Venga a escuchar a « Les Menestrelles » y al « Groupe AVENTURE » a partir de las 18:00 h en la iglesia de San Luis.

El concierto irá seguido de una comida en La Forge. El restaurante donará parte de sus beneficios a la A.F.M.

Kir – entrante plato principal postre – café y vino incluidos por 25?

Reservas: La Forge 04 67 95 13 13 o Jacques 06 26 24 34 71

Großes Telethon-Konzert am Samstag, den 2. Dezember 2023, freier Eintritt.

Hören Sie « Les Menestrelles » und die « Groupe AVENTURE » ab 18 Uhr in der St-Louis-Kirche.

Im Anschluss an das Konzert findet ein Essen in La Forge statt. Der Restaurantbesitzer spendet einen Teil seines Gewinns an die AFM.

Kir – Vorspeise, Hauptgericht, Nachspeise, Kaffee und Wein inklusive für 25?

Reservierung: La Forge 04 67 95 13 13 oder Jacques 06 26 24 34 71

Mise à jour le 2023-11-14 par OT DU GRAND ORB