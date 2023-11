REPAS – JAZZ – CONCERT Bédarieux, 30 novembre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

L’association Jazz Orb organise un repas – concert jazz le jeudi 30 novembre 2023 au restaurant La Forge.

19h : Repas 24€

21h : Concert « Royal Swing » . 15€ l’entrée et 10€ pour les adhérents.

Réservation obligatoire jusqu’au 23 novembre au 07 82 48 67 54.

2023-11-30 19:00:00 fin : 2023-11-30 . EUR.

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



The Jazz Orb association is organizing a jazz concert-meal on Thursday, November 30, 2023 at the La Forge restaurant.

7pm: Meal 24?

9pm: « Royal Swing » concert. 15? admission and 10? for members.

Reservations required by November 23: 07 82 48 67 54

La asociación Jazz Orb organiza una comida y un concierto de jazz el jueves 30 de noviembre de 2023 en el restaurante La Forge.

19.00 h: Comida 24?

21h: Concierto « Royal Swing ». entrada 15? y 10? para los socios.

Reserva obligatoria hasta el 23 de noviembre en el 07 82 48 67 54

Der Verein Jazz Orb organisiert am Donnerstag, den 30. November 2023, im Restaurant La Forge ein Jazz-Essen – Konzert.

19 Uhr: Essen 24?

21 Uhr: Konzert « Royal Swing ». 15? Eintritt und 10? für Mitglieder.

Reservierung bis zum 23. November unter 07 82 48 67 54 erforderlich

