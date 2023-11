CONCERT AVEC CANTA D’ORB Bédarieux, 26 novembre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Lensemble vocal et instrumental Canta d’Orb ainsi que quatre solistes professionnels, présenteront la Messe en G dur de Schubert et plusieurs autres morceaux, Bach, Fauré, Mozart, Rossini, Vivaldi, pour leur tout dernier concert, le dimanche 26 novembre 2023 à 16h30 à l’Église Saint-Louis.

Cet ensemble, déjà venu à Bédarieux en 2019, avait été créé en 2017 avec des membres de chorales de Bassan,.

2023-11-26 16:30:00 fin : 2023-11-26 . .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



The vocal and instrumental ensemble Canta d?Orb, along with four professional soloists, will present Schubert’s Mass in G and several other pieces by Bach, Fauré, Mozart, Rossini and Vivaldi, for their last concert ever, on Sunday November 26, 2023 at 4:30 pm in the Église Saint-Louis.

This ensemble, which already came to Bédarieux in 2019, was created in 2017 with members of Bassan choirs,

El conjunto vocal e instrumental Canta d’Orb, junto con cuatro solistas profesionales, interpretará la Misa en sol de Schubert y otras obras de Bach, Fauré, Mozart, Rossini y Vivaldi en su último concierto, el domingo 26 de noviembre de 2023 a las 16:30 en la iglesia Saint-Louis.

Este conjunto, que ya estuvo en Bédarieux en 2019, se creó en 2017 con miembros de los coros de Bassan,

Das Vokal- und Instrumentalensemble Canta d?Orb und vier professionelle Solisten werden in ihrem allerletzten Konzert am Sonntag, den 26. November 2023 um 16.30 Uhr in der Kirche Saint-Louis Schuberts Messe in G hart und mehrere andere Stücke von Bach, Fauré, Mozart, Rossini und Vivaldi aufführen.

Dieses Ensemble, das 2019 bereits in Bédarieux zu Gast war, war 2017 mit Mitgliedern von Chören aus Bassan gegründet worden,

