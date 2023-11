LES AUTOMNALES « A TABLE » Bédarieux, 17 novembre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Le Ciné-club de Bédarieux organise la 7ème édition des Automnales les 17, 18 et 19 novembre au cinéma Jean-Claude Carrière..

2023-11-17 fin : 2023-11-19 . .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



The Ciné-club de Bédarieux organizes the 7th edition of Automnales on November 17, 18 and 19 at the Jean-Claude Carrière cinema.

El Ciné-club de Bédarieux organiza la 7ª edición de Automnales los días 17, 18 y 19 de noviembre en el cine Jean-Claude Carrière.

Der Ciné-club de Bédarieux organisiert am 17., 18. und 19. November im Kino Jean-Claude Carrière die siebte Ausgabe von Les Automnales.

