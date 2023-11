CINÉ DÉBAT : « VIGNES DANS LE ROUGE » Bédarieux, 16 novembre 2023, Bédarieux.

A 20h30, ciné débat «Vignes dans le Rouge » au cinéma Jean-Claude Carrière à Bédarieux. Le débat sera animé par Michel Sallettes, consultant en vin et dégustation.

Organisé en partenariat avec le groupe local LPO Haute Vallée de l’Orb..

At 8:30pm, « Vignes dans le Rouge » film debate at the Jean-Claude Carrière cinema in Bédarieux. The debate will be moderated by Michel Sallettes, wine and tasting consultant.

Organized in partnership with the local group LPO Haute Vallée de l’Orb.

A las 20.30 h, cine-debate sobre « Vignes dans le Rouge » en el cine Jean-Claude Carrière de Bédarieux. El debate estará moderado por Michel Sallettes, asesor de vinos y catas.

Organizado en colaboración con el grupo local LPO Haute Vallée de l’Orb.

Um 20:30 Uhr findet die Filmdebatte « Vignes dans le Rouge » im Kino Jean-Claude Carrière in Bédarieux statt. Die Debatte wird von Michel Sallettes, Berater für Wein und Weinverkostung, moderiert.

Organisiert in Partnerschaft mit der LPO-Ortsgruppe Haute Vallée de l’Orb.

