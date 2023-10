CINÉ GOÛTER Bédarieux, 8 novembre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

La Médiathèque Max Rouquette organise un ciné goûter « À table ! » le mercredi 8 novembre à 14h30, dans le cadre des Automnales qui se tiendront du 17 au 19 novembre..

2023-11-08 14:30:00 fin : 2023-11-08 . .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



The Médiathèque Max Rouquette is organizing an « À table! » movie snack on Wednesday November 8 at 2:30 pm, as part of the Automnales festival taking place from November 17 to 19.

La mediateca Max Rouquette organiza el miércoles 8 de noviembre a las 14.30 horas un aperitivo cinematográfico titulado « À table! », en el marco del festival Automnales que se celebra del 17 al 19 de noviembre.

Die Mediathek Max Rouquette organisiert am Mittwoch, den 8. November um 14:30 Uhr im Rahmen der Herbsttage, die vom 17. bis 19. November stattfinden, einen Filmsnack « À table! ».

Mise à jour le 2023-10-13 par OT DU GRAND ORB