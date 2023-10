CONFÉRENCE SPÉCIALE POLAR À LA MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE Bédarieux, 3 novembre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

La Médiathèque Max Rouquette vous propose une conférence spécial Polar « Envoyez ça au labo » : le matériel de la police scientifique de Sherlock Holmes à nos jours, le vendredi 3 novembre à 17h..

2023-11-03 17:00:00 fin : 2023-11-03 . .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



The Médiathèque Max Rouquette invites you to a special thriller conference, « Send it to the lab »: forensic equipment from Sherlock Holmes to the present day, on Friday November 3 at 5pm.

La mediateca Max Rouquette acoge el viernes 3 de noviembre a las 17.00 horas una conferencia especial de suspense titulada « Mándalo al laboratorio »: el material forense desde Sherlock Holmes hasta nuestros días.

Die Mediathek Max Rouquette bietet am Freitag, den 3. November um 17 Uhr einen Vortrag speziell zum Thema Polar « Envoyez ça au labo »: Die Ausrüstung der Kriminalpolizei von Sherlock Holmes bis heute.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT DU GRAND ORB