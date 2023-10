CONCERT DU GROUPE CROONER DISCOUNT Bédarieux, 27 octobre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

L’association Jazz’Orb vous propose un concert à la salle Bex le vendredi 27 octobre à 20h30 avec le groupe « Crooner Discount » : un quartet de jazz/swing vocal originaire de Montpellier..

2023-10-27 20:30:00 fin : 2023-10-27 . EUR.

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



The Jazz’Orb association invites you to a concert at the Salle Bex on Friday October 27 at 8:30pm with the group « Crooner Discount »: a jazz/swing vocal quartet from Montpellier.

La asociación Jazz’Orb ofrece un concierto en la Salle Bex el viernes 27 de octubre a las 20.30 h con el grupo « Crooner Discount »: un cuarteto vocal de jazz/swing de Montpellier.

Der Verein Jazz’Orb bietet Ihnen am Freitag, den 27. Oktober um 20.30 Uhr ein Konzert im Saal Bex mit der Gruppe « Crooner Discount » an: ein Jazz/Vokal-Swing-Quartett aus Montpellier.

