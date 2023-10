P’TIT ATELIER D’HALLOWEEN Bédarieux, 24 octobre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

La médiathèque Max Rouquette organise un p’tit atelier d’Halloween le mardi 24 octobre à 14h30..

2023-10-24 14:30:00 fin : 2023-10-24 . .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



The Max Rouquette multimedia library is organizing a little Halloween workshop on Tuesday October 24 at 2.30pm.

La biblioteca multimedia Max Rouquette organiza un pequeño taller de Halloween el martes 24 de octubre a las 14.30 horas.

Die Mediathek Max Rouquette organisiert am Dienstag, den 24. Oktober um 14:30 Uhr einen p’tit atelier d’Halloween.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT DU GRAND ORB