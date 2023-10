SALON BIEN-ÊTRE 2ÈME ÉDITION Bédarieux, 21 octobre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Après le succès de la première édition du salon bien être avec plus de 1500 personnes qui ont franchi les portes de la salle Léo Ferré, Loriane Boschet de « Hypn’Ose & Bien-Être » , en partenariat avec la ville de Bédarieux invite le visiteurs à une nouvelle édition les samedi 21 et dimanche 22 octobre..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



Following the success of the first edition of the wellbeing fair, with over 1,500 people passing through the doors of the Salle Léo Ferré, Loriane Boschet of « Hypn?Ose & Bien-Être », in partnership with the town of Bédarieux, invites visitors to a new edition on Saturday October 21 and Sunday October 22.

Tras el éxito de la primera edición de la Feria del Bienestar, en la que más de 1.500 personas cruzaron las puertas de la Sala Léo Ferré, Loriane Boschet, de « Hypn’Ose & Bien-Être », en colaboración con la ciudad de Bédarieux, invita a los visitantes a una nueva edición el sábado 21 y el domingo 22 de octubre.

Nach dem Erfolg der ersten Wellness-Messe mit über 1500 Besuchern im Saal Léo Ferré lädt Loriane Boschet von « Hypn?Ose & Bien-Être » in Zusammenarbeit mit der Stadt Bédarieux am Samstag, den 21. und Sonntag, den 22. Oktober zu einer neuen Ausgabe ein.

