SAISON CULTURELLE BEDATRIEUX : LA FEMME ÉPLUCHÉE OU COMMENT JE SUIS DEVENUE DÉESSE Bédarieux
SAISON CULTURELLE BEDATRIEUX : LA FEMME ÉPLUCHÉE OU COMMENT JE SUIS DEVENUE DÉESSE Bédarieux, 20 octobre 2023, Bédarieux.
Bédarieux,Hérault
Vendredi 20 Octobre à 18h – Salle Achille BEX
LA FEMME ÉPLUCHÉE OU COMMENT JE SUIS DEVENUE DÉESSE
COMPAGNIE LES FÉES MULTIPLES / DANS LE CADRE D’OCTOBRE ROSE.
2023-10-20 18:00:00 fin : 2023-10-20 . .
Bédarieux 34600 Hérault Occitanie
Friday, October 20 at 6pm – Salle Achille BEX
LA FEMME ÉPLUCHÉE OR HOW I BECAME A GODDESS
COMPAGNIE LES FÉES MULTIPLES / AS PART OF THE OCTOBER ROSE CAMPAIGN
Viernes 20 de octubre a las 18.00 h – Salle Achille BEX
LA FEMME ÉPLUCHÉE O CÓMO ME CONVERTÍ EN DIOSA
COMPAGNIE LES FÉES MULTIPLES / EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA ROSA DE OCTUBRE
Freitag, 20. Oktober um 18 Uhr – Achille BEX-Saal
DIE GESCHÄLTE FRAU ODER WIE ICH ZUR GÖTTIN WURDE
COMPAGNIE LES FÉES MULTIPLES / IM RAHMEN DES ROSA OKTOBERS
Mise à jour le 2023-10-13 par OT DU GRAND ORB