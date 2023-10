SAISON CULTURELLE BEDATRIEUX : LA FEMME ÉPLUCHÉE OU COMMENT JE SUIS DEVENUE DÉESSE Bédarieux, 20 octobre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Vendredi 20 Octobre à 18h – Salle Achille BEX

LA FEMME ÉPLUCHÉE OU COMMENT JE SUIS DEVENUE DÉESSE

COMPAGNIE LES FÉES MULTIPLES / DANS LE CADRE D’OCTOBRE ROSE.

2023-10-20 18:00:00 fin : 2023-10-20 . .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



Friday, October 20 at 6pm – Salle Achille BEX

LA FEMME ÉPLUCHÉE OR HOW I BECAME A GODDESS

COMPAGNIE LES FÉES MULTIPLES / AS PART OF THE OCTOBER ROSE CAMPAIGN

Viernes 20 de octubre a las 18.00 h – Salle Achille BEX

LA FEMME ÉPLUCHÉE O CÓMO ME CONVERTÍ EN DIOSA

COMPAGNIE LES FÉES MULTIPLES / EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA ROSA DE OCTUBRE

Freitag, 20. Oktober um 18 Uhr – Achille BEX-Saal

DIE GESCHÄLTE FRAU ODER WIE ICH ZUR GÖTTIN WURDE

COMPAGNIE LES FÉES MULTIPLES / IM RAHMEN DES ROSA OKTOBERS

Mise à jour le 2023-10-13 par OT DU GRAND ORB