LE TEMPS DES HISTOIRES Bédarieux

Hérault LE TEMPS DES HISTOIRES Bédarieux, 18 octobre 2023, Bédarieux. Bédarieux Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-18 10:30:00

fin : 2023-10-18 LES RENDEZ-VOUS ENFANTS à la Médiathèque Max Rouquette de Bédarieux.

La Médiathèque Max Rouquette de Bédarieux accueille parents et enfant pour

LE TEMPS DES HISTOIRES en partenariat avec « Lire et faire lire »

un mercredi par mois à10h30, à partir de 3 ans

18 octobre – 8 novembre – 20 décembre 2023 . Bédarieux 34600 Hérault Occitanie

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie

