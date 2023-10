FAN ZONE POUR LA COUPE DU MONDE DE RUGBY Bédarieux, 15 octobre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Avis aux supporters des bleus, la ville de Bédarieux et le CA Bédarieux Grand Orb Rugby mettent en place une Fan Zone à l’occasion de la coupe du monde de rugby. Diffusion du match de quart de finale de l’équipe de France sur un écran géant dans la halle communale du complexe sportif René Char..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



The town of Bédarieux and CA Bédarieux Grand Orb Rugby are organizing a Fan Zone to celebrate the Rugby World Cup. The French team?s quarter-final match will be shown on a giant screen in the community hall of the René Char sports complex.

La ciudad de Bédarieux y el CA Bédarieux Grand Orb Rugby organizan una Fan Zone para celebrar la Copa del Mundo de Rugby. El partido de cuartos de final de la selección francesa se proyectará en una pantalla gigante en el salón comunal del complejo deportivo René Char.

Die Stadt Bédarieux und der CA Bédarieux Grand Orb Rugby richten anlässlich der Rugby-Weltmeisterschaft eine Fanzone ein. Übertragung des Viertelfinalspiels der französischen Nationalmannschaft auf einer Großleinwand in der Gemeindehalle des Sportkomplexes René Char.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT DU GRAND ORB