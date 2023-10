VIDE GRENIER Bédarieux, 14 octobre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

L’Etoile ferroviaire des Hauts Cantons organise vide-grenier, brocante et braderie sur le Parking de l’Orb.

Samedi 14 octobre.

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



The Etoile ferroviaire des Hauts Cantons organizes a garage sale, flea market and jumble sale on the Parking de l’Orb.

Saturday, October 14th

La Etoile ferroviaire des Hauts Cantons organiza una venta de garaje, mercadillo y rastrillo en el Parking de l’Orb.

Sábado 14 de octubre

Der Etoile ferroviaire des Hauts Cantons organisiert einen Flohmarkt, Trödelmarkt und Ausverkauf auf dem Parkplatz am Fluss Orb.

Samstag, 14. Oktober

