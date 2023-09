FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR Bédarieux, 6 octobre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Bienvenu à la 3ème édition du Théâtre Amateur de Bédarieux, organisé par la Comédie du Causse les 6-7et 8 octobre2023.

A la Salle de la Tuilerie.

2023-10-06 fin : 2023-10-08 . EUR.

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



Welcome to the 3rd edition of the Théâtre Amateur de Bédarieux, organized by the Comédie du Causse on October 6-7 and 8, 2023.

At the Salle de la Tuilerie

Bienvenidos al 3er Théâtre Amateur de Bédarieux, organizado por la Comédie du Causse los días 6, 7 y 8 de octubre de 2023.

En la Salle de la Tuilerie

Amateurtheater in Bédarieux, das von der Comédie du Causse am 6., 7. und 8. Oktober 2023 organisiert wird.

In der Salle de la Tuilerie

Mise à jour le 2023-09-19 par OT DU GRAND ORB