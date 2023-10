TOUS SUR LE PONT ! Bédarieux, 23 septembre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Point d’observation sur l’Orb en centre-ville de Bédarieux, conditions météorologiques favorables.

La LPO continue à tenir une présence pendant ces deux heures sur le Pont Vieux, derrière la poste pour observer les oiseaux : une belle occasion de se rencontrer et faire connaissance.

2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-23 12:00:00. .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



Observation point on the Orb in downtown Bédarieux, weather conditions favorable.

The LPO continues to maintain a two-hour birdwatching presence on the Pont Vieux, behind the post office: a great opportunity to meet and get to know each other.

Observation point on the Orb in downtown Bédarieux, weather conditions favorable.

Punto de observación en el Orbe, en el centro de Bédarieux, condiciones meteorológicas favorables.

La LPO sigue estando presente durante estas dos horas en el Pont Vieux, detrás de Correos, para observar a las aves: una gran oportunidad para encontrarse y conocerse.

Punto de observación en el Orbe, en el centro de Bédarieux, condiciones meteorológicas favorables.

Beobachtungspunkt am Orb im Stadtzentrum von Bédarieux, günstige Wetterbedingungen.

Die LPO ist während dieser zwei Stunden weiterhin auf der Pont Vieux hinter der Post präsent, um Vögel zu beobachten: eine gute Gelegenheit, sich zu treffen und kennenzulernen.

Beobachtungspunkt am Orb im Stadtzentrum von Bédarieux, günstige Wetterbedingungen.

