VISITE GUIDÉE AVEC ANIMATION THÉMATIQUE 8 ter rue Saint Alexandre, 14 août 2023, Bédarieux.

Chaque lundi de juillet et août, le Musée du Jouet et de l’Objet Anciens vous propose une visite guidée de sa collection, qui comprend plus de 13 000 pièces sur 300 m² !

La visite sera suivie d’un échange avec les visiteurs, sous forme de table ronde, autour d’un thème spécifique.

Le thème de ce lundi : les conquêtes militaires de la Révolution Française et de l’épopée napoléonienne !.

2023-08-14 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-14 18:30:00. EUR.

8 ter rue Saint Alexandre

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



Every Monday in July and August, the Museum of Toys and Antique Objects offers you a guided tour of its collection, which includes more than 13,000 pieces on 300 m²!

The visit will be followed by a round table discussion with the visitors, around a specific theme.

This Monday’s theme: the military conquests of the French Revolution and the Napoleonic epic!

Todos los lunes de julio y agosto, el Musée du Jouet et de l’Objet Anciens le propone una visita guiada a su colección, que cuenta con más de 13.000 piezas repartidas en 300 m²

La visita irá seguida de una mesa redonda con los visitantes sobre un tema específico.

El tema de este lunes: ¡las conquistas militares de la Revolución Francesa y la epopeya napoleónica!

Jeden Montag im Juli und August bietet das Musée du Jouet et de l’Objet Anciens eine Führung durch seine Sammlung an, die auf 300 m² mehr als 13.000 Ausstellungsstücke umfasst!

Im Anschluss an die Führung findet ein Austausch mit den Besuchern in Form eines runden Tisches zu einem bestimmten Thema statt.

Das Thema an diesem Montag: die militärischen Eroberungen der Französischen Revolution und des napoleonischen Epos!

