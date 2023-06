PROMENADE BOTANIQUE : LES ARBRES ONT UNE HISTOIRE… VENDREDI 11 AOÛT 2023 Bédarieux, 11 août 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

Sortie nature : Les Arbres ont une histoire…

Vendredi 11 Août 2023

RDV 10H à l’entrée du parc Pierre Rabhi

Sortie proposée par Guy Chauvet, de l’association botanique et mycologique de l’Hérault et des Hauts Cantons

Gratuit et ouvert à tous.

2023-08-11 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-11 12:00:00. .

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



Nature outing: Trees have a history…

Friday August 11, 2023

RDV 10H at the entrance of the Pierre Rabhi park

Proposed by Guy Chauvet, from the botanical and mycological association of the Hérault and the Hauts Cantons

Free and open to all

Salida a la naturaleza: Los árboles tienen una historia…

Viernes 11 de agosto de 2023

RDV 10H a la entrada del parque Pierre Rabhi

Propuesto por Guy Chauvet, de la asociación botánica y micológica del Hérault y de los Altos Cantones

Gratuito y abierto a todos

Ausflug in die Natur: Die Bäume haben eine Geschichte…

Freitag, 11. August 2023

RDV 10H am Eingang des Parks Pierre Rabhi

Dieser Ausflug wird von Guy Chauvet von der Association botanique et mycologique de l’Hérault et des Hauts Cantons vorgeschlagen

Kostenlos und offen für alle

